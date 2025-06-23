الجيزة ترفع 650 طن مخلفات من نفق الفكهانية وتعيد فتحه أمام المرور

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة، عن رفع نحو 650 طنًّا من المخلفات والقمامة والرتش من نفق الفكهانية بحي العمرانية، وذلك خلال حملة مكثفة نُفذت على مدار يومين.

وأوضح المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أنه تابع ميدانيًا أعمال الحملة التي استهدفت رفع التراكمات أسفل الطريق الدائري بنطاق النفق، مشيرًا إلى أن الحملة اعتمدت على 31 نقلة باستخدام معدات وسيارات هيئة النظافة والتجميل.

وأسفرت الحملة، بحسب بيان محافظة الجيزة، الإثنين، عن إعادة فتح النفق أمام حركة سير المركبات بعد الانتهاء من أعمال التطهير ورفع المخلفات بالكامل.

وأكد محافظ الجيزة، أن حملات رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة مستمرة بجميع أحياء المحافظة، في إطار خطة متكاملة تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الضبيعي، رئيس هيئة النظافة والتجميل، أن الحملة نفذت بتوجيهات مباشرة من المحافظ، وشاركت فيها فرق متخصصة من الهيئة، ضمت: لودر، و٧ سيارات نصف نقل، وسيارة كنس آلي، وسيارة مياه، بالإضافة إلى فرقة من عمال النظافة مزودة بالأدوات اللازمة للتجريد، إلى جانب فرقة متابعة ميدانية لضمان كفاءة التنفيذ.

وأكد "الضبيعي"، أن الهيئة تعمل وفق جدول زمني مكثف لتنفيذ حملات مماثلة في مناطق أخرى، سعيًا لتحقيق بيئة حضارية وآمنة لأهالي الجيزة.

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