بيت الزكاة والصدقات ينهي توزيع لحوم الأضاحي على أهالي الصعيد.. صور

كتب- محمود مصطفى:

أنهى بيت الزكاة والصدقات المصري، تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، توزيع لحوم الأضاحي لعام 1446 هـ / 2025 م، على عشرات الآلاف من الأسر الأولى بالرعاية، ضمن حملة "صك الأضحية" التي أطلقها البيت هذا العام، تحت شعار "أرضِ ربَّكَ وأطعمْ مستحقًّا".

توزيع واسع النطاق في 10 محافظات بصعيد مصر

شمل التوزيع مناطق نائية وقرى ونجوع في عشر محافظات بصعيد مصر، هي:

قنا، سوهاج، البحر الأحمر، أسوان، الأقصر، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، والوادي الجديد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للبيت من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.

أكثر من مليون مستفيد من حملة "صك الأضحية"

أوضح البيت، في بيان اليوم الإثنين 23 يونيو 2025، أن عدد المستفيدين من الحملة تجاوز مليون مواطن مستحق على مستوى الجمهورية.

والتزمت فرق العمل الميدانية بالخطة الزمنية والتنفيذية المعتمدة، حيث تم ذبح عجول وخراف من أجود السلالات البلدية، وفقًا للضوابط الشرعية للأضحية.

توزيع آمن ولحوم عالية الجودة

تم تسليم كل أسرة مستحقة عبوة تحتوي على 2 كيلو جرام من اللحوم المبردة، مُجهزة في أكياس صحية وحقائب حرارية تحفظ جودتها وسلامتها، حتى وصولها للأهالي في المناطق المستهدفة.

قواعد بيانات دقيقة لضمان وصول الدعم

أكد بيت الزكاة والصدقات اعتماده على قاعدة بيانات دقيقة تم إعدادها مسبقًا بواسطة فريق من الباحثين الميدانيين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين بكل دقة وشفافية.

التزام متواصل بالرسالة الإنسانية

شدد البيت على استمراره في أداء رسالته الإنسانية والاجتماعية، في دعم الأسر الأولى بالرعاية، وتعزيز قيم الرحمة والتكافل داخل المجتمع، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع، وأن يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالأمن والخير والبركة.

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