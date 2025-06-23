وكيل مجلس الشيوخ تستعرض تأثير التنمر على طلاب المدارس

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إن التنمر، والعنف، والتحرش بأشكاله ظواهر خطيرة تهدد تماسك المجتمع، وتؤثر سلبًا على العلاقات الإنسانية، وفي المدارس على وجه الخصوص.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: "تنعكس هذه الظواهر على السلامة النفسية للطلاب في مختلف المراحل الدراسية والعمرية، إذ تهتز ثقتهم بأنفسهم، ويعانون من القلق والعزلة، ما يؤدي إلى تراجع التحصيل الدراسي. كما أنها تخلق بيئة تعليمية غير آمنة تعيق الإبداع والنمو الشخصي. لهذا، فإن مكافحة التنمر والعنف والتحرش وغيرها مسؤولية جماعية تتطلب وعيًا وتعاونًا بين الجميع".

وتابعت: "لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني دور كبير من خلال المؤسسات التعليمية التابعة لها، في مواجهة العنف سواء اللفظي أو الجسدي. فيجب أن تعمل هذه المؤسسات على ترسيخ قيم التسامح والاحترام من خلال المناهج، والأنشطة التربوية، والتوعية المستمرة. كما ينبغي تدريب المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على رصد السلوكيات السلبية والتعامل معها بحكمة".

وأشارت إلى أن هذا الدور الذي نتوقعه من الوزارة ونتطلع إليه يأتي في سياق جهود الدولة بقيادة الرئيس السيسي، التي تستهدف بناء الإنسان المصري وتوفير بيئة تعليمية آمنة، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.