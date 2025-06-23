انهيار عقار بشارع الترعة البولاقية في شبرا مصر

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، تلقى بلاغًا صباح اليوم الإثنين يفيد بانهيار العقار رقم 175 بشارع الترعة البولاقية بمنطقة شبرا، والمكوَّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية.

وأكدت المحافظة، في بيانها، أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية انتقلت على الفور إلى موقع الحادث، إلى جانب مسؤولي الحي وشركات الغاز والكهرباء والإسعاف؛ وذلك لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين وفحص السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.

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