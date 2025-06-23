كتب- محمد أبو بكر:

زار محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، مقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حيث كان في استقباله المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء المجلس.

يأتي ذلك؛ في إطار حرص الدولة على دعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز التعاون مع أطراف العملية الإنتاجية،

جاءت الزيارة في سياق التواصل المستمر مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال؛ بهدف بحث الملفات المشتركة وتفعيل آليات التعاون، خاصة في ما يتعلق بملف التدريب المهني وحماية العمالة غير المنتظمة.

وأكد الوزير محمد جبران، خلال اللقاء، أهمية تكثيف العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لتطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء، من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل في الداخل والخارج وفقًا لأحدث المستويات المهارية.

كما شدد على ضرورة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، لضمان تقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأثنى وزير العمل على دور الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء في التعاون مع الوزارة، لا سيما في مناقشة وصياغة التشريعات المرتبطة بقضايا العمل والعمال.

من جانبه، أعرب المهندس محمد سامي سعد عن ترحيبه بزيارة الوزير، مؤكدًا أن اللقاء يعكس حرص وزارة العمل على التشاور الجاد والمثمر مع الاتحاد، مشيدًا بجهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، ودعم وحماية العمالة غير المنتظمة، والتعاون في إعداد قاعدة بيانات دقيقة لهذه الفئة المهمة.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن قطاع التشييد والبناء يُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري، ويعمل به نحو 6 ملايين عامل موزعين على 25 ألف شركة تابعة للاتحاد، مما يبرز أهمية الشراكة بين الوزارة والاتحاد في دعم هذا القطاع الحيوي ودفع جهود التنمية.

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