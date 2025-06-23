وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة سبل الاستفادة من إدارة المخلفات الزراعية والفرص الاستثمارية لها بالمحافظة، بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والعميد وليد النادي مدير مكتب المحافظ.

وناقشت وزيرة البيئة، مع محافظ الوادي الجديد، أفضل سبل الاستفادة من مخلفات جريد النخيل الذي تتميز محافظة الوادي الجديد بحجم النخيل لديها والذي يصل إلى 5 ملايين نخلة، وخاصة الاستفادة من فرم مخلفات النخيل لاستخدامها كوقود بديل بمصانع الأسمنت، والتوجيه للشركات العاملة في إنتاج الوقود البديل للاستفادة من هذا النوع من المخلفات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن وزارة البيئة تسعى إلى تشجيع الاستثمار البيئي والمناخي بما يساعد على تحويل التحدي إلى فرصة، ويحول المخلف إلى فرصة اقتصادية وعائد وخلق فرص عمل، حيث أطلقت وزارة البيئة وحدة الاستثمار البيئي والمناخي لبحث الفرص الواعدة للاستثمار في المشروعات البيئية والتشبيك بين المستثمرين ورواد الأعمال في تنفيذ المشروعات الخضراء.

وأوضح "الزملوط"، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف استغلال المخلفات الزراعية والتخلص الآمن منها بما يضمن سلامة البيئة وتحقيق عائد اقتصادي، مشيرًا إلى اتفاقية التعاون الموقعة بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع بشراكة أوروبية لصناعة الأخشاب المضغوطة mdf من مخلفات النخيل باستثمارات تصل لـ 70 مليون يورو.

وتم الاتفاق على تنظيم سلسلة لقاءات بين المستثمرين والمحافظة لبحث فرص الاستثمار في مخلفات جريد النخيل للاستفادة منها بدلًا من التخلص منها بحرقها او التخلص العشوائي منها، بما يساهم في الحد من الانبعاثات المتولدة عن الحرق.

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