إعلان

خاص.. أسعار تذاكر قطارات المصيف القاهرة - مطروح

11:50 ص الإثنين 23 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أسعار تذاكر قطارات
  • عرض 6 صورة
    أسعار تذاكر قطارات
  • عرض 6 صورة
    أسعار تذاكر قطارات
  • عرض 6 صورة
    أسعار تذاكر قطارات
  • عرض 6 صورة
    أسعار تذاكر قطارات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من 14 يونيو الجاري، تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط القاهرة/ مرسى مطروح والعكس.

وحصل مصراوي على قائمة أسعار قطارات المصيف على خط القاهرة مطروح وذلك لجميع الفئات للمصريين والعرب.

430e7b2c-735a-42f6-862d-05a8759e4fcb_1_11zon

مواعيد قطارات المصيف

- ابتداءً من السبت 14/6/2025

تشغيل القطار رقم 1933/1934 (ثالثة مكيفة) على خط القاهرة/مرسى مطروح بشكل يومي حتى إشعار آخر، حيث يتحرك من محطة القاهرة في الساعة 23:10 مساءً، ويصل إلى محطة مرسى مطروح في الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

- ابتداءً من الأحد 15/6/2025

تشغيل القطار رقم 1935/1936 (ثالثة مكيفة) على خط مرسى مطروح/القاهرة بشكل يومي حتى إشعار آخر، حيث يغادر محطة مرسى مطروح في الساعة 13:45 ظهرًا، ويصل إلى محطة القاهرة في الساعة 20:55 مساءً.

- ابتداءً من السبت 21/6/2025

تشغيل القطار رقم 773/772 (نوم + ثانية إسباني مكيف) على خط القاهرة/مرسى مطروح أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، حيث يغادر من محطة القاهرة في الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 05:40 صباح اليوم التالي.

- ابتداءً من الأحد 22/6/2025

تشغيل القطار رقم 775/774 (نوم + ثانية إسباني مكيف) على خط مرسى مطروح/القاهرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا، حيث يتحرك من محطة مرسى مطروح في الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة في الساعة 05:35 صباح اليوم التالي.

- ابتداءً من الأحد 22/6/2025

تشغيل القطار رقم 773/772 (أولى + ثانية إسباني مكيف) على خط القاهرة/مرسى مطروح أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا، بنفس مواعيد التحرك والوصول المذكورة أعلاه.

- ابتداءً من الإثنين 23/6/2025

تشغيل القطار رقم 775/774 (أولى + ثانية إسباني مكيف) على خط مرسى مطروح/القاهرة أيام الإثنين والأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حيث ينطلق من مرسى مطروح في الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 05:35 صباح اليوم التالي.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع الرطوبة وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

تفاصيل قانون "أبوشقة" لتطوير كليات التربية وربطها باحتياجات سوق العمل

ينطلق الثلاثاء المقبل.. رضوى الشربيني تروج لموسم جديد من "هي وبس"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار تذاكر قطارات قطارات المصيف الهيئة القومية لسكك حديد مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

تراجع مفاجئ لسعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"