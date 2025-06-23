خاص.. أسعار تذاكر قطارات المصيف القاهرة - مطروح

كتب- محمد نصار:

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من 14 يونيو الجاري، تشغيل عدد من القطارات المكيفة وقطارات النوم على خط القاهرة/ مرسى مطروح والعكس.

وحصل مصراوي على قائمة أسعار قطارات المصيف على خط القاهرة مطروح وذلك لجميع الفئات للمصريين والعرب.

مواعيد قطارات المصيف

- ابتداءً من السبت 14/6/2025

تشغيل القطار رقم 1933/1934 (ثالثة مكيفة) على خط القاهرة/مرسى مطروح بشكل يومي حتى إشعار آخر، حيث يتحرك من محطة القاهرة في الساعة 23:10 مساءً، ويصل إلى محطة مرسى مطروح في الساعة 07:00 صباح اليوم التالي.

- ابتداءً من الأحد 15/6/2025

تشغيل القطار رقم 1935/1936 (ثالثة مكيفة) على خط مرسى مطروح/القاهرة بشكل يومي حتى إشعار آخر، حيث يغادر محطة مرسى مطروح في الساعة 13:45 ظهرًا، ويصل إلى محطة القاهرة في الساعة 20:55 مساءً.

- ابتداءً من السبت 21/6/2025

تشغيل القطار رقم 773/772 (نوم + ثانية إسباني مكيف) على خط القاهرة/مرسى مطروح أيام السبت والإثنين والأربعاء من كل أسبوع، حيث يغادر من محطة القاهرة في الساعة 22:05 مساءً، ويصل إلى مرسى مطروح في الساعة 05:40 صباح اليوم التالي.

- ابتداءً من الأحد 22/6/2025

تشغيل القطار رقم 775/774 (نوم + ثانية إسباني مكيف) على خط مرسى مطروح/القاهرة أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا، حيث يتحرك من محطة مرسى مطروح في الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى محطة القاهرة في الساعة 05:35 صباح اليوم التالي.

- ابتداءً من الأحد 22/6/2025

تشغيل القطار رقم 773/772 (أولى + ثانية إسباني مكيف) على خط القاهرة/مرسى مطروح أيام الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا، بنفس مواعيد التحرك والوصول المذكورة أعلاه.

- ابتداءً من الإثنين 23/6/2025

تشغيل القطار رقم 775/774 (أولى + ثانية إسباني مكيف) على خط مرسى مطروح/القاهرة أيام الإثنين والأربعاء والجمعة أسبوعيًا، حيث ينطلق من مرسى مطروح في الساعة 22:30 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 05:35 صباح اليوم التالي.

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