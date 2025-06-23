كتب- أحمد السعداوي:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تكثيف جهود كل الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الأمن الغذائي المصري، وعدم تأثر هذا القطاع في ظل التحديات والأحداث الإقليمية التي تمر بها المنطقة وتداعيات الحرب الإيرانية- الإسرائيلية.

وأشار فاروق إلى أنه على الرغم من تأثير تلك الأحداث على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الغذاء؛ فإن وزارة الزراعة واصلت جهودها لضمان تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، من خلال مجموعة شاملة من الإجراءات الاستباقية المهمة؛ لضمان تحقيق الاستقرار في ملف الغذاء المصري.

وشدد وزير الزراعة على انسيابية حركة الصادرات والواردات الزراعية المصرية، والتي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق هذا العام، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الوزارة المعنية؛ ومن بينها الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات والسلع الزراعية المصرية، الأمر الذي يسهم في زيادة الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وأشار فاروق إلى الدور المهم الذي تقوم به الإدارة المركزية للحجر الزراعي؛ لدراسة واعتماد مناشئ جديدة لاستيراد السلع الزراعية الاستراتيجية، فضلًا عن مدخلات الإنتاج المهمة، بهدف تنويع مصادر استيراد السلع الغذائية الأساسية؛ لضمان عدم التأثر بأي اضطرابات في بلد معين، بالإضافة إلى المساهمة مع الوزارات المعنية في تعزيز المخزون الاستراتيجي من هذه السلع؛ لضمان توافرها بصفة مستمرة.

وأكد وزير الزراعة حرص الوزارة على تقديم كل أشكال الدعم للمزارع المصري، باعتباره العمود الفقري للإنتاج الزراعي، وتشجيعه على زيادة الإنتاجية، من خلال توفير مدخلات الإنتاج له، والتقاوي المعتمدة والمحسنة، فضلًا عن التوعية والإرشاد المستمر لاتباع الممارسات الزراعية الحديثة الجيدة، والتي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية، والاستغلال الأمثل لوحدتَي الأرض والمياه.

وقال فاروق إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قادرة على مواجهة الأزمات، وذلك من خلال الإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها بشكل مستمر، تفاديًا لأي ظروف إقليمية أو دولية، ولمواجهة التحديات، مشيرًا إلى أنه بفضل العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى والعملاقة التي تم إطلاقها في عهد الرئيس السيسي، أسهمت في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن اهتمامه ومتابعته المستمرة لملف الزراعة والأمن الغذائي المصري؛ مما أسهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في هذا القطاع المهم، نظرًا لأهميته البالغة، مضيفًا أن هناك جهودًا مستمرة لرفع كفاءة استخدام كل الموارد لزيادة الإنتاجية والحد من الفاقد.

وأضاف وزير الزراعة أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الوزارة ستسهم بشكل فعال في تعزيز قدرة مصر على توفير احتياجاتها الغذائية، وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، منوهًا بأن الأمن الغذائي هو أمن قومي، ولن ندخر جهدًا في سبيل تحقيقه والحفاظ عليه.

وأكد الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن هناك تكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومتابعة مستمرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، بالمتابعة المستمرة وبحث أثر تداعيات الحرب بين إيران وإسرائيل على كل من صادرات مصر الزراعية ووارداتها من السلع الزراعية الاستراتيجية.

وأكد المنسي استمرار انسيابية حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج؛ حيث بلغت 5.2 مليون طن في منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن معظم المواسم التصديرية لغالبية المحاصيل على وشك الانتهاء أو انتهت بالفعل مثل الفراولة والموالح والبطاطس، مع استمرار مواسم أخرى مثل البطاطا والبصل والتي شهدت تحسنًا ملحوظًا في حجم الصادرات بالإضافة إلى المواسم الجارية أو التي ستبدأ للعنب والمانجو والرمان.. وغيرها من الحاصلات الزراعية المتوقع لها تحقيق طفرة ونمو كبير هذا الموسم.

وأشار المنسي إلى استمرار انسيابية حركة الواردات من السلع الاستراتيجية إلى مصر؛ حيث تم اعتبارًا من بداية يناير الماضي وحتى الآن، استيراد نحو 4.9 مليون طن من الأقماح، و4.2 مليون طن من الذرة الصفراء، بالإضافة إلى 2.2 مليون طن من فول الصويا.

وأوضح أن الحجر الزراعي يعكف حاليًّا على دراسة عدة مناشئ جديدة لاستيراد السلع الاستراتيجية وكذلك مناشئ مدخلات الإنتاج المختلفة؛ حيث تم وضع أولوية لعدة دول جديدة للاستيراد منها، بناءً على ارتفاع إنتاجها المحتمل في ظل التغيرات المناخية مع وضع ضوابط لإدارة المخاطر، وتحديدًا مخاطر الآفات لمنع دخول أو انتشار أو توطن أية آفات جديدة لها أثر اقتصادي.