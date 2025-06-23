ينطلق الثلاثاء المقبل.. رضوى الشربيني تروج لموسم جديد من "هي وبس"

قالت الإعلامية رضوى الشربيني إن الموسم الجديد من برنامجها "هي وبس" سيشهد تقنية عرض مبتكرة تجعل الجمهور البطل الرئيسي للبرنامج.

وأضافت، خلال بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن البرنامج سيُبث يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 مساءً على قناة "دي إم سي"، معربة عن حماسها وقلقها من ردود فعل المشاهدين.

وأوضحت أن البرنامج سيأتي بصيغة جديدة لم تُقدم بهذا الشكل من قبل، رغم وجود تجارب مشابهة، لكنه سيكون مميزًا بمشاركة فعالة للجمهور.

وأشارت إلى أن فريق العمل بذل جهودًا كبيرة لتقديم محتوى يلبي تطلعات المشاهدين، مع التركيز على إشراك الرجال الذين عبروا عن استيائهم سابقًا من عدم إعطائهم مساحة كافية في البرنامج.

وأكدت الشربيني أنها تهدف إلى كسب رضا الجمهور، معربة عن خوفها من عدم تحقيق التوقعات نظرًا للمجهود الهائل المبذول.

وأضافت أن البرنامج سيكون بمثابة مساحة للجمهور ليكون حكمًا وبطلًا في الوقت ذاته، مما يجعله تجربة فريدة في البرامج التلفزيونية.

وأوضحت أن قرار بث البرنامج يوم الثلاثاء تم بعد نقاشات طويلة، مشيرة إلى أنها تسعى لتقديم أمسية ممتعة تجمع المشاهدين.

وأكدت رضوى أنها تضع يدها على قلبها خوفًا وترقبًا لآراء الجمهور، داعية إياهم لمتابعة الحلقة والتعبير عن آرائهم، معبرة عن حبها الكبير لهم وشكرها لفريق العمل على جهودهم الاستثنائية.

وطرحت الصفحة الرسمية لقناة DMC، البرومو المبدئي للبرنامج الجديد، وذلك عبر حسابها بموقع فيس بوك.

ويُسلط البرنامج الضوء على قضايا المرأة ومناقشة همومها وتطلعاتها، مع إضافة فقرات وأفكار مبتكرة تهدف إلى جذب فئة أكبر من المشاهدين وإثراء الحوار بطريقة عصرية وجريئة.

جدير بالذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني أعلنت نهاية العام الماضي، عن انتهاء تعاقدها مع قناة CBC سفرة، حيث نشرت تدوينة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام تعبر فيها عن امتنانها الكبير للفترة التي قضتها في القناة، والشكر للشركة المتحدة للإعلام على الخبرات التي اكتسبتها خلال تلك الفترة، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.