كتب - أحمد جمعة:

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالجهود البارزة للدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، في تنفيذ المبادرات الرئاسية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مرور عامين على إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، والتي شهدت أيضًا انطلاق حملة "من بدري أمان" بعدد من المحافظات، بهدف الكشف المبكر عن الأورام الأكثر شيوعًا في المجتمع المصري.

وخلال الحفل، حرص وزير الصحة على تكريم الدكتور حساني، ودعاه للصعود إلى المنصة، مشيدًا بإخلاصه وتفانيه في العمل، وواصفًا إياه بـ"الجندي المجهول الذي يعمل في صمت، حاضر دائمًا في الكواليس، بدقة وعلم، وله دور كبير فيما نراه من نجاح ملموس على أرض الواقع".