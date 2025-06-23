تحرك برلماني بشأن تأخر إضافة المواليد لمستحقي "تكافل وكرامة"

كتب- نشأت علي:

تقدَّم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه لكل من وزير المالية، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن التأخر في إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة لمستحقي معاش "تكافل وكرامة"، وحاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وكذلك أبناء الشهداء وزوجات الشهداء وأبناء الأسر البديلة.

وأشار النائب إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022 عن وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي ينص صراحة على أحقية الفئات المذكورة في الإضافة إلى بطاقات التموين.

وأوضح البرلماني، أنه قام بمخاطبة الوزارة مرارًا من خلال مئات الطلبات المقدمة من المواطنين، مرفقة بالمستندات المطلوبة، إلا أن الرد من معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي جاء بعدم وجود مستندات مرفقة، رغم إرسالها أكثر من مرة.

ومؤخرًا، أفادت الوزارة بأن بعض الطلبات تم تحويلها إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، بينما توقف النظر في البعض الآخر بدعوى تنقية قواعد البيانات، على الرغم من مرور أكثر من عامين ونصف على صدور القرار الوزاري.

كما لفت النائب إلى توقف بطاقات التموين لبعض المواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم تقدمهم بطلبات تصالح رسمية، مما يفاقم من معاناتهم.

وطالب المهندس إيهاب منصور بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بشكل عاجل، حرصًا على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، وتنفيذًا لما صدر من قرارات وزارية بهذا الشأن.