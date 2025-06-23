كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين ٢٣ يونيو وحتى السبت المقبل على معظم أنحاء البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وتابعت: من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم الاثنين شبورة مائية على الطرق الزراعية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على أغلب الانحاء.كما أشارت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس لتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم|س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

واكدت الهيئة أن نسب الرطوبة تبدأ في الارتفاع مما تتسبب في ارتفاع الحرارة بحوالي ٣ درجات.

وجاءت تفاصيل درجات الحرارة على النحو التالي: