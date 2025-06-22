كتبت- داليا الظنيني:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن إيران ستواجه خيارين في الصراع الإقليمي الحالي: إما أن تصبح دولة أكثر انفتاحًا ومدنية، أو أن تواجه الفشل.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن العلاقة بين مصر وإيران ليست عداء بل منافسة استراتيجية.

وأوضح راغب أن المنطقة تشهد تنافسًا بين ثلاث قوى رئيسية إيران، تركيا، والكتلة العربية بقيادة مصر والسعودية، مشددًا على أن سقوط أي من هذه القوى سيصب في مصلحة إسرائيل.

وأشار إلى أن الدول التي تنحدر من إمبراطوريات تاريخية مثل مصر وإيران وتركيا تتصف بعلاقات تنافسية وليست عدائية بالضرورة، مؤكدًا أن إسرائيل تحترم مصر بسبب قوة جيشها وثقلها الإقليمي، مستشهدًا باتفاقية السلام عام 1979 التي لا تزال محترمة حتى اليوم.

وأضاف أن إضعاف إيران أو غيرها من القوى الإقليمية ليس في مصلحة الدول العربية، لأن ذلك يعزز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة.

وأوضح أن مصر، بتكوينها الثقافي والتاريخي، تحتوي السنة والشيعة دون تمييز، مما يجعلها قادرة على لعب دور محايد في الصراعات الإقليمية.

وأشار إلى أن الأمة العربية، بخلاف إيران، تمتلك تماسكًا يتيح لمواطنيها اللجوء إلى دول عربية أخرى في أوقات الأزمات، مثل مصر والسعودية.

وأكد راغب أن المنطقة بحاجة إلى مشروع عربي مشترك يشمل دفاعًا وسوقًا وقرارًا مشتركًا لمواجهة التحديات الإقليمية.