كتبت- داليا الظنيني:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، إن إيران نقلت اليورانيوم المخصب من مفاعلاتها قبل الضربات الأمريكية، مما جعل المنشآت هدفًا خاليًا من المعدات الحيوية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن هذه المعلومة، التي أثارت دهشة العالم، تم تأكيدها بصور أقمار صناعية وفيديوهات تظهر نقل المعدات.

وأوضح راغب أن 26 مركبة شوهدت في 19 يونيو 2025 أمام بوابات أنفاق مفاعل فوردو، حيث تم نقل اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي الحديثة.

وأشار إلى أن المفاعل أصبح "هيكلًا فارغًا"، خاليًا من النظائر المشعة أو العلماء، مما قلل من تأثير الضربات الأمريكية.

وأكد أن إيران أخطرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل ثلاثة أيام من الضربات بنيتها إنشاء مفاعل نووي جديد دون تحديد موقعه، في خطوة قانونية احترازية.

وأضاف أن اليورانيوم المخصب بنقاء 60% يمكن أن يصل إلى 83% دون الحاجة إلى المفاعل، مما يتيح لإيران تخصيبه في مكان آخر لإنتاج رأس نووي.

وأوضح أن إيران استخدمت خطة خداع بتوزيع المركبات في اتجاهات مختلفة، مع إغلاق مداخل المفاعل بالرمل لامتصاص أي موجات انفجارية محتملة من قنابل "بانكر باستر".

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت تراكم الرمل حول المداخل يوم 22 يونيو، مما يؤكد إخلاء الموقع بالكامل.

وأكد راغب أن هذه الخطوة تظهر استراتيجية إيران الدقيقة في حماية برنامجها النووي، مشيدًا بدور برنامج "الحكاية" في نقل هذه المعلومات الحساسة إلى الجمهور، مما يعزز الوعي بتطورات الصراع الإقليمي.