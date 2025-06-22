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بيان عاجل من السياحة بشأن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

11:21 م الأحد 22 يونيو 2025

المتحف المصري الكبير

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كتب- محمد أبو بكر:

أكدت وزارة السياحة والآثار، أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد الرسمي لافتتاح المتحف، وأن ما يتم تداوله غير صحيح.

جاء ذلك؛ ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تحديد يوم 4 فبراير المقبل كموعد للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وأكدت الوزارة أن الإعلان عن الموعد الرسمي للافتتاح سيتم في حينه من خلال القنوات الرسمية.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أية أخبار تتعلق بهذا الحدث الهام الذي يحظى باهتمام محلي ودولي واسع.

يذكر أن المتحف المصري الكبير كان من المقرر افتتاحه رسميًا في 3 يوليو المقبل، إلا أنه تم تأجيل هذا الموعد إلى الربع الأخير من العام الجاري، نظرًا لتطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، وحرصًا على أن يخرج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بعظمة الحضارة المصرية

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