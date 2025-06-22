مجدي الجلاد: أمريكا تحمل بذور انهيارها.. وهذه نقطة ضعف إسرائيل

كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب مجدي الجلاد، رئيس رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن الحرب العالمية الثالثة -إذا وقعت- ستختلف جذرياً عن سابقاتها بسبب التطور التكنولوجي الهائل.

وقال "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "لقد تغيرت طبيعة الحروب تمامًا، ولم تعد الحرب البرية التقليدية هي السائدة، بل حروب الصواريخ والذخائر المتطورة".

وأضاف: "الأمة الصينية والروسية تتمتعان بتماسك داخلي قوي، على عكس أمريكا وإسرائيل اللتين تعانيان من انقسامات داخلية، ولذا فإنهما يحملان بذور انهيارهما داخلهما، والمستقبل سيكون للأمم المتماسكة، والصين بحلول 2030 ستكون جاهزة تماماً لأي مواجهة، وستعيد تايوان إلى حضنها، كما حدث بين روسيا وأوكرانيا".

وتابع: "في هذا السياق الجيوسياسي، ستتردد أمريكا كثيراً قبل أي تحرك عسكري. أما إيران فستنفذ مخططها الاستراتيجي إذا تجنبت الانتحار السياسي الناتج عن القرارات الخاطئة، والغلاء السياسي، وهذه المرحلة تستحق الدراسة، فقد رأينا كيف لم تتحمل إسرائيل الضغوط لأكثر من أسابيع قليلة خلال المواجهة مع إيران".

واختتم: "نحن ننادي بالسلام وليس الحرب، ولكن يجب أن ندرك أن مواجهة محتملة بين مصر وإسرائيل ستكون مختلفة. ففي 1973، اعترفت جولدا مائير بأن إسرائيل لم تكن تتحمل أكثر من يومين، واليوم أصبح الجيش المصري أكثر قوة وتماسكاً. ولو كان أمريكا منشغلة بأزمات أخرى، فسيكون المشهد مختلفاً تماماً".