كتب- محمد عبدالناصر:

قال الإعلامي توفيق عكاشه، إن مصر لدى بني إسرائيل هي أهم جزء في الأرض بعد أورشليم، ولفت إلى أن بداية انطلاق بني إسرائيل كانت من أرض مصر.

وأضاف "عكاشة" - ضيف أولى حلقات برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام، أن العالم سُيحكم من مصر، ويحكمها المصريين.

وكان عكاشة، قد توقع منذ ثلاثة أيام أن تقوم الولايات المتحدة بقصف المنشآت النووية الإيرانية بحد أقصى يوم الأحد، وهو ما تحقَّق بالفعل.