وزير الزراعة يكشف موعد عودة عمل مصانع الأسمدة بكامل طاقتها

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من الأسمدة المدعومة يكفي لتلبية احتياجات المزارعين.

وأضاف، وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا المخزون بلغ 369 ألف طن مع بداية الموسم الصيفي.

وأوضح "فاروق"، أن الوزارة وزعت حصص أسمدة لأكثر من 2.5 مليون فدان، بمعدل 3 شكائر لكل فدان، مع التركيز على دعم صغار المزارعين الذين يمتلكون حتى 25 فدانًا.

وأشار إلى أن هناك 171 ألف طن متبقية في الجمعيات الزراعية، تكفي لتغطية احتياجات 1.2 مليون فدان إضافي.

وأكد أن أزمة توقف إمدادات الغاز عن مصانع الأسمدة خلال الأسبوعين الماضيين بدأت في الانفراج، مع وصول سفن التغويز كما أعلن رئيس الوزراء.

وأضاف أن شركة موبكو بدأت تشغيل خط إنتاج اليوم، وسيتم استلام 20 طنًا من الأسمدة غدًا، مع توقعات بعودة المصانع للعمل بنسبة تزيد عن 70% من طاقتها خلال 7 إلى 10 أيام.

وأوضح أن الشركة المصرية للتنمية الزراعية، التابعة للبنك الزراعي، بدأت إجراءات استيراد 200 ألف طن من الأسمدة (نترات، فوسفات، ويوريا) كإجراء احترازي لتلبية احتياجات السوق الحرة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في توفير الأسمدة وسط التحديات الإقليمية.

وأكد فاروق التزام الوزارة بدعم المزارعين وضمان استمرارية الإنتاج الزراعي، معربًا عن تفاؤله بانفراج الأزمة قريبًا بفضل الإجراءات السريعة والمخطط الاستراتيجي.