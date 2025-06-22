كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب مجدي الجلاد، رئيس رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن هناك لاعبين أساسيين كبار في الشرق الأوسط بخلاف المعسكر الإسرائيلي، مثل إيران والمملكة العربية السعودية وتركيا ومصر.

وقال "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "إسرائيل تسعى في ظل حكم اليمين بقيادة نتنياهو إلى السيطرة على الشرق الأوسط وإعادة رسم خريطة المنطقة.

وأضاف: "لهذا أقول لكل من يتحدث في وسائل التواصل الاجتماعي عن مغامرات الجيش المصري؛ هناك مبدأ يدرس في الأكاديميات العسكرية حول العالم، وهو أن تختار معاركك ولا تدع المعارك تُفرض عليك، وأن تحدد توقيت المعركة ولا تدع الآخرين يفرضونه عليك".

وتابع: "ما يحدث الآن هو مواجهة أمريكية إسرائيلية إيرانية، والدولة التي تقف على أرض صلبة في المنطقة حالياً هي مصر. والولايات المتحدة الآن هي شرطي العالم، لكن بعد 10 أو 20 عاماً قد يتغير العالم. فالتحالفات تتغير يومياً، وإذا واجه تحالفٌ تحالفاً آخر، فقد تختلف نتائج المعارك عما حدث مثلاً مع العراق عندما حارب العالم كله".

وأوضح الجلاد: "دعنا نكون صرحاء؛ الولايات المتحدة ضربت إيران، لكن التقديرات العالمية تشير إلى أنها لم تقضِ على القدرات النووية الإيرانية بشكل كامل. وإذا ردت إيران على أمريكا الآن، فكأنها تنتحر. هناك ما يسمى بـ"حفظ ماء الوجه" في السياسة والحرب.

وتابع: ماذا لو واصل الرئيس أنور السادات الحرب وقرر دخول تل أبيب؟ هل كانوا سيتركونه؟ الآن بعد أكثر من 50 عاماً نقول إن السادات كان على حق. هذه نقطة مهمة جداً".

واختتم: "إيران تقوم بشيء مهم، فهي تؤخر المشروع النووي 10 أعوام لكنها لا تقضي على دولة كاملة. لن تستطيع أمريكا القضاء على المشروع النووي الإيراني ولا على النظام الإيراني الذي أصبح الآن أقوى بكثير.و حتى الآن، لم تتحقق أي من الأهداف الأمريكية".