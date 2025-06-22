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مجدي الجلاد: طهران تتعامل بذكاء.. والجيش المصري تطور بشكل كبير

10:08 م الأحد 22 يونيو 2025

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

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كتب- محمد شاكر:

أكد الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن طهران تتعامل بذكاء واستفادت من تجربة العراق، مشيراً إلى أن الضربات المتبادلة مع إسرائيل خلال مناوشات حزب الله اقتصرت على عدد محدود من المسيرات التي سقطت في الطريق، بينما نرى الآن أسلحة ثقيلة تدمر إسرائيل من الداخل.

وقال "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار": "تذكرت المقولة الخالدة للزعيم الأكثر ذكاءً في مصر منذ سنوات طويلة، الرئيس أنور السادات، أثناء وقف إطلاق النار عام 1973، عندما انتقده البعض بالذهاب لوقف إطلاق النار فقال لهم: "أحارب أمريكا ولا أستطيع أن أخوض مواجهة مباشرة مع أمريكا".

وأضاف: يقف جنرالات كبار في إسرائيل يقولون: نستطيع أن نخوض أي مواجهة عسكرية مع أي جهة لكن ضد مصر، لن نتمكن من تحقيق نصر حاسم على المصريين، لأن مصر دولة كبرى ذات بُعد استراتيجي كبير، وجيوسياسية مهمة، وجيشها الأقوى.

وتابع الجلاد: "مع التطوير الكبير الذي شهده الجيش المصري خلال السنوات الماضية، خاصة ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع وإلى الآن، لدي ملاحظتان الأولى هي التطوير الضخم لقدرات الجيش المصري والثانية تنويع مصادر السلاح - وأنا هنا لا أقول أسراراً - فهناك طائرات الرفال الفرنسية وغيرها من الدول الأخرى، ".

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الكاتب مجدي الجلاد طهران تتعامل بذكاء رئيس تحرير مؤسسة أونا مجدي الجلاد ببرنامج آخر النهار
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