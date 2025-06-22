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لميس الحديدي: أمريكا تتخلى عن الدبلوماسية وتتجه للقوة المفرطة

09:35 م الأحد 22 يونيو 2025

الإعلامية لميس الحديدي

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كتبت- داليا الظنيني:

علّقت الإعلامية لميس الحديدي، على الضربات الأمريكية والإسرائيلية المتزامنة على إيران فجر اليوم، مشيرة إلى أنه تحول جذري في السياسة الأمريكية من النهج الدبلوماسي إلى استخدام القوة المفرطة.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، أن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس ترامب، ابتعدت عن سياساتها السابقة التي كانت تنادي بالابتعاد عن الانخراط في حروب خارجية، لتنخرط الآن في صراع مسلح.

واعتبرت "الحديدي"، أن هذا يمثل "تحولًا واضحًا" في تعامل واشنطن مع الصراعات، متجهًا نحو "استخدام القوة المفرطة" بدلًا من فض النزاعات سلميًا.

وأوضحت، أن الضربات الأمريكية لإيران لم تكن مفاجئة، وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بـ"ولع ترامب بفكرة الخداع" و"ولعه بالمفاجأة"، بالإضافة إلى تحريك القطع العسكرية الأمريكية إلى المحيطين الهندي والهادي كـ"مؤشر مبكر".

ولفتت الحديدي إلى ظاهرة "غريبة" وغير مسبوقة، وهي إعلان ترامب للحرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل خطاب رسمي للشعب الأمريكي، واصفة إياه بـ"أول رئيس أمريكي يعلن الحرب على السوشيال ميديا".

وذكرت أن العملية العسكرية الأمريكية استهدفت منشآت إيرانية، أعقبتها ضربات إسرائيلية مكثفة طالت مراكز للحرس الثوري ومناطق عسكرية ومفاعل بوشهر النووي السلمي.

وتابعت: "في المقابل، واصلت إيران ضرباتها داخل إسرائيل، لا سيما في قلب تل أبيب، مما أحدث دمارًا كبيرًا رغم أنها لم تكن الأعنف منذ بداية الحرب".

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