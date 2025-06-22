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"الصحة" تحتفل بمناسبة مرور عامين على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

09:31 م الأحد 22 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ''الصحة'' تحتفل بمناسبة مرور عامين على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
  • عرض 8 صورة
    ''الصحة'' تحتفل بمناسبة مرور عامين على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
  • عرض 8 صورة
    ''الصحة'' تحتفل بمناسبة مرور عامين على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
  • عرض 8 صورة
    ''الصحة'' تحتفل بمناسبة مرور عامين على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
  • عرض 8 صورة
    ''الصحة'' تحتفل بمناسبة مرور عامين على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
  • عرض 8 صورة
    ''الصحة'' تحتفل بمناسبة مرور عامين على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
  • عرض 8 صورة
    ''الصحة'' تحتفل بمناسبة مرور عامين على مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية
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كتب - أحمد جمعة:

احتفلت وزارة الصحة والسكان الأحد، بمرور عامين على إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والتي تأتي في إطار حملة "من بدري أمان"، بحضور نخبة من قيادات وزارة الصحة ومشرفي المبادرات الرئاسية.

ويأتي المؤتمر تقديرًا واحتفالا بما حققته المبادرة من نجاحات ملموسة في تحسين الصحة العامة، واكتشاف الأورام السرطانية في مراحلها المبكرة، وهو ما ساهم في رفع نسب الشفاء وتقليل نسب الوفيات، ورفع الوعي لدى ملايين المواطنين، من خلال أيضا مبادرة 100 مليون صحة، والدور التوعوي الذي قامت به الجمعيات الطبية، مثل الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم بالتعاون مع الوزارات والهيئات المعنية، في التوعية واكتشاف الأورام السرطانية مبكرا.

وتحدث الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، عن دور المبادرات الرئاسية في تحسين الخدمة الصحية، وخاصة مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، وأثرها على جودة الرعاية وتقليل العبء على المرضى.

وتحدث الدكتور عماد حمادة، رئيس اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، عن البروتوكولات العلمية المعتمدة وآليات تطبيقها على أرض الواقع، في إطار أهمية الكشف المبكر في تقليل نسب الوفيات وزيادة فرص الشفاء.

وتناول الدكتور محمد العزب، منسق لجنة سرطان عنق الرحم بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام، ورئيس الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم، جهود رفع الوعي المجتمعي، والدور التوعوي في دعم الوقاية والكشف المبكر، ودور المجتمع المدني في إنجاح المبادرات الصحية القومية.

وتم خلال الحفل تكريم فرق العمل المتميزة بالمحافظات، تقديرًا لجهودهم المبذولة في تحقيق أهداف المبادرة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار حرص الدولة على تحسين المؤشرات الصحية ومكافحة الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها الأورام السرطانية.

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