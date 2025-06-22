هل تقترب طهران من القنبلة الذرية؟.. خبير نووي يُجيب

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الدكتور علي إسلام، الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية، أن البرنامج النووي الإيراني يهدف في الأساس إلى الاستخدامات السلمية، محذرًا من العواقب الوخيمة لقصف المحطات النووية السلمية.

وأوضح الدكتور إسلام، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، عن حزنه الشديد عند تداول أخبار عن قصف محطة بوشهر للطاقة النووية السلمية، قبل أن يتضح عدم صحة هذه المعلومات.

وأكد أن مستويات تخصيب اليورانيوم تختلف باختلاف الاستخدامات؛ فالتخصيب حتى 20% يعتبر للاستخدامات السلمية. لكنه أشار إلى أن تجاوز هذه النسبة يثير علامات استفهام، وتزداد هذه التساؤلات بشكل كبير إذا وصلت نسبة التخصيب إلى 60%.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي إسلام أن إيران قد تتمكن من تصنيع القنبلة الذرية، نظرًا لامتلاكها يورانيوم مخصب بنسب عالية.