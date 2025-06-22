32 ألف إصابة بسرطان الثدي.. ماذا حققت مبادرة "صحة المرأة" حتى الآن؟

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، أن مبادرة رئيس الجمهورية التي أُطلقت في يوليو 2019 تُعد الأكبر في تاريخ مصر في مجال رعاية صحة المرأة، مشيرًا إلى أنها نجحت حتى الآن في تسجيل أكثر من 58 مليون زيارة لتلقي خدمات الفحص والتوعية الطبية.

وأوضح الغزالي خلال جلسة صحفية، أن المبادرة قدمت خدمات الكشف المبكر لأكثر من 22 مليون سيدة بمختلف أنحاء الجمهورية، في واحدة من أضخم عمليات الفحص الجماعي الموجهة لصحة السيدات، لافتًا إلى أن ما يزيد عن 800 ألف سيدة تم توجيههن إلى المستشفيات المرجعية لمزيد من الفحوصات الدقيقة.

وأشار إلى أن المبادرة أجرت ما يصل لـ 420 ألف أشعة "ماموجرام" على الثدي، بالإضافة إلى سحب 50 ألف عينة أورام لتحليلها "باثولوجي"، أسفرت عن اكتشاف 32 ألف حالة إصابة بسرطان الثدي، تم إدماجهن في بروتوكولات العلاج المحدثة التي توفرها وزارة الصحة بالمجان، ووفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد الغزالي أنه يجري متابعة علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي، أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، داعياً السيدات إلى الاستمرار في الاستفادة من خدمات المبادرة، التي أصبحت جزءًا من منظومة الرعاية الصحية المستدامة في مصر.

وأكد أن الكشف المبكر يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة أورام الثدي، ويساهم بشكل حاسم في رفع نسب الشفاء وتقليل العبء الاقتصادي والعلاجي على الدولة والمريض على حد سواء.