كتب - أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المبادرات الرئاسية للصحة العامة أسهمت بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة بالأمراض، مشيرًا إلى تطلع الوزارة لتحقيق نفس النتائج في مواجهة الأورام السرطانية، من خلال مبادرة الكشف المبكر عن السرطان.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال مرور عامين على إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، اليوم الأحد.

وأوضح الوزير أن حملة «من بدري أمان» للتوعية والكشف المبكر عن ستة أنواع من الأورام في ست محافظات، خطوة مهمة في تعزيز فرص الاكتشاف المبكر وتقليل معدلات الإصابة، وتشمل الحملة أورام الثدي، وعنق الرحم، والبروستاتا، والقولون، والكبد، والرئة.