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عضو الأمانة الفنية لانتخابات 2012 يكشف لأول مرة: هل فاز شفيق فعلًا؟

07:43 م الأحد 22 يونيو 2025

اللواء رفعت قمصان

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كتب- محمد شاكر:

أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن موقعه في انتخابات الرئاسة لم يكن يمكنه من حضور اجتماعات اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الرئاسة عام 2012.

وقال "قمصان"، في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة "مصراوي": "كان دوري يقتصر على الترتيبات اللوجستية والإدارية حتى يوم الاقتراع، وهنا ينتهي دوري في هذه الانتخابات."

وأضاف: "كان دوري يتمثل في توفير الحبر الفسفوري والصناديق الانتخابية والمطبوعات والأوراق وغيرها من المستلزمات اللازمة لإقامة الانتخابات، دون أي تدخل في العملية الانتخابية نفسها."

وتابع: "بعد انتهاء عملية الاقتراع ينتهي دوري تماماً، ويبدأ دور لجان الفرز ثم باقي مراحل الانتخابات، وهي مراحل لم يكن لي فيها أي دور."

واختتم بالقول: "في يوم إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد مرسي، كنت في الهيئة العامة للاستعلامات، أجهز للمؤتمر الصحفي فقط الذي أُعلن فيه فوز رئيس الجمهورية."

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اللواء رفعت قمصان عضو الأمانة الفنية لانتخابات 2012 برنامج الطريق إلى البرلمان الصحفي محمد سامي منصة مصراوي
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