الأربعاء المقبل.. لجنة الشؤن العربية بالصحفيين تعقد أول اجتماعاتها

كتب- عمرو صالح:

دعت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في أول اجتماع لها، الأربعاء المقبل، الموافق 25 يونيو 2025.

يأتى الاجتماع في إطار سعي اللجنة إلى وضع خطة عمل شاملة للفترة المقبلة، بما يساهم في تفعيل دور الصحفيين في تناول القضايا العربية والدولية، وتعزيز سبل التواصل والتعاون مع المؤسسات الإعلامية في الخارج.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عددًا من المقترحات والمبادرات التي من شأنها تفعيل عمل اللجنة. وإذ ندعو جميع الزملاء إلى الحضور والمشاركة الفاعلة في أعمال الاجتماع؛ فإننا نتطلع إلى جهد جماعي يرفد النشاط بحصيلة الأفكار والخبرات، وبما يراه الزملاء ضروريًّا في المرحلة الراهنة، أو يقع ضمن الأولويات واجبة الالتفات في المراحل المقبلة.

"معًا من أجل نقابة أفضل دائمًا، بكل أبنائها، وبالعمل المشترك والانفتاح على الجميع".



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