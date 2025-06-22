اتحاد الكتاب العرب يستنكر الضربة العسكرية الأمريكية لإيران

كتب- محمد شاكر:

أعلن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب إدانته المطلقة للضربة الأمريكية الأخيرة لإيران.

وأكد الاتحاد العام في بيان صحفي، أن هذه الضربة تمثل سقوطا لفكرة فرض السلام بالقوة العسكرية، وأنه لا يمكن سلب الحقوق بالقوة، وإنما يتم سلبها حين يتنازل عنها أصحابها، وأن هذا العمل الأمريكي هو عمل استعراضي تهدف من خلاله القوة الأمريكية إلى فرض خطة أكبر للمنطقة تقوم على سيطرة الكيان الصهيوني وعملائه في المنطقة، وأن هناك فرقا كبيرا بين الاستسلام للواقع والتسليم به ومجابهته.

وأكد الدكتور علاء عبدالهادي الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، أن الثقافة التي تنادي بالمقاومة والدفاع عن الحق هي الثقافة التي بنت الأوطان، وهي الثقافة التي يمكن أن نتكىء عليها لبناء المستقبل، وهي الثقافة التي يتبناها الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، وأن إقدام الأمريكيين على ضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية لا يمكن أن يفرض أمرا واقعا، لأن من بنى هذه المواقع سابقا يستطيع أن يبني مثيلاتها مجددا.

وأضاف: هذه الاعتداءات لا يمكن أن تنسينا ما يحدث كل يوم في فلسطين الصامدة عامة، وفي غزة الصامدة بصفة خاصة، فإن هذه الهجمات لا يمكن أن تلفت الانتباه عن حرب الإبادة النازية التي تمارس الآن ضد شعبنا العربي في فلسطين، ولو صح أن هناك نجاحا عسكريا بسبب التفوق في القوة الغاشمة، فإن هذا لا يمكن أن يشكل نجاحا سياسيا على المدى الطويل، فما هذه إلا معركة صغيرة في سياق صراع طويل ممتد.

كما ثمن الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب موقف مصر في مطالبتها بإلغاء ما يسمى بحق الفيتو بعد كل هذه الاستخدامات الضالة لهذا الحق الذي أسهم في ترسيخ الظلم وسرقة مقدرات شعوب كثيرة من العالم وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني البطل.

وأشار إلى إن ما حدث أمام أنظار العالم بالاعتداء على دولة ذات سيادة يسجل سقطة جديدة لما يسمى السياسة الدولية، ولجميع المنظمات والهيئات الإقليمية التي وقفت دون حراك أمام هذا الاعتداء السافر على دول ذات سيادة، لقد قامت هذه الهجمة المشؤومة بتمزيق المواثيق الدولية كافة، وهي تمثل ورما سرطانيا خبيثا في ضمير العالم الحر، وصفحة سوداء في التاريخ المعاصر.

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