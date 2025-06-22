مزاح برلماني بسبب عبارة "مستقبل وطن"

كتب- نشأت علي:

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن، حالة من

المزاح، بسبب عبارة "مسقبل وطن".

بدأت القصة، عندما اختتمت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، استعراضها لتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، بقولها،: "في النهاية يعد تطوير كليات التربية هو مستقبل وطن".

وبدوره عقب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ممازحا النائبة، قائلا،: "مستقبل وطن فعلا" وواصل،: "لم أسمعها جيًدا، لتعيد النائبة هبة شاروبيم عبارتها مرة ثانية، وسط حالة من المزاح بالقاعة".

ثم عقب رئيس المجلس، هيقولوا علينا فى نهاية المجلس أننا ننحاز للحزب، رغم أننا حرصنا على ضبط الأداء بعيدا عن التحيز الحزبي، طوال مدة المجلس.

وجاء دور النائبة رشا مهدى، في إلقاء كلمة بشأن ذات الدراسة التي اشتركت في إعدادها، حيث قالت في أول عبارة لها من كلمتها المعدة مسبقا،: "حقا أن إعادة تطوير كليات التربية هو مستقبل وطن"، وهنا فوجئ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وواصل ممازحا النائبة قائلا،: في أيه هيقولوا علينا متفقين كده".