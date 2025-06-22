كتب- محمد شاكر:

فجَّر الإعلامي توفيق عكاشة مفاجأةً من العيار الثقيل خلال حواره حول التوقعات العسكرية بين إيران من جهة، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.

وتوقَّع عكاشة -ضيف أولى حلقات برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"- منذ ثلاثة أيام أن تقوم الولايات المتحدة بقصف المنشآت النووية الإيرانية بحد أقصى يوم الأحد، وهو ما تحقَّق بالفعل.

وأكد عكاشة أن نهاية النظام الإيراني ستكون سريعةً، نظرًا لتوحُّد جميع الأطراف سواء في الداخل الإسرائيلي بين اليمين المتطرف وغيره من التيارات، أو بين أمريكا وإسرائيل، لتحقيق هذا الهدف، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

وأضاف: "لو لم تتمكن إسرائيل من حسم الحرب لصالحها قبل الأحد، فستتدخل أمريكا. وإذا لم تتدخل أمريكا بحلول الأحد، فهذا يعني أن إسرائيل قد أنجزت المهمة بنفسها".

وتابع: "نحن نسجل هذه الحلقة اليوم (الخميس)، وإذا مرت أيام الجمعة والسبت والأحد دون تدخل أمريكي، فذلك يعني أن أمريكا "خلصت".

عندها سأله الجلاد: "قصدك بـ"خلصت" هو تدمير القدرات النووية أم إسقاط النظام؟"، فأجاب عكاشة: "الاتنين".