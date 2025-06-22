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مصدر بـ"الكهرباء": دخول الوحدة الثالثة بمحطة توليد أسيوط البخارية خلال أيام

04:21 م الأحد 22 يونيو 2025

الشركة القابضة لكهرباء مصر

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كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن محطات الكهرباء تستهلك يوميًّا ٨٠ مليون متر مكعب غاز و٤٠ ألف طن مازوت و٦ آلاف طن سولار، مشيرًا إلى أن كل المحطات والوحدات البخارية تعمل بكفاءة تامة.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة دخول الوحدة الثالثة بمحطة توليد أسيوط البخارية، بقدرة ٦٥٠ ميجاوات، منوهًا بأن هناك تنسيقًا تامًّا ومستمرًّا مع "البترول"؛ لتوفير كل الاحتياجات من الوقود والغاز الطبيعي، لضمان استقرار الإنتاج.

وأوضح المصدر أنه في الفترة الحالية تتم زيادة الاعتماد على المحطات البخارية والمركبة التي تعمل بالوقود المختلط في عمليات التوليد والإنتاج، مشيرًا إلى أن شركات القاهرة والوجه القبلي وشرق الدلتا وغرب الدلتا توفر ٨٠٪؜ من إجمالي القدرات المنتجة على الشبكة القومية للكهرباء.

وشدد المصدر على أنه سيتم الانتهاء من إجراء الصيانة والعمرة المتعلقة بالوحدة الثالثة بمحطة الوليدية بأسيوط؛ لتضيف قدرات جديدة بـ٦٥٠ ميجاوات جديدة على الشبكة القومية.

وأكد المصدر أن انخفاض درجات الحرارة له تأثير إيجابي على الإنتاج والاستهلاك اليومي، وتنفيذ برامج الصيانات والعمرات بمحطات التوليد أسهم في خفض معدلات استهلاك كميات الوقود.

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الشركة القابضة لكهرباء مصر الوحدة الثالثة محطة توليد أسيوط
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