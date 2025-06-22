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رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومعاودة الانعقاد غدًا

04:06 م الأحد 22 يونيو 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة غدًا الإثنين.

جاء ذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

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مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق لجنة التعليم والبحث العلمي
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