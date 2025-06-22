كتب- محمد نصار:

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والدولة للإنتاج الحربي، بشأن تأخر إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين، أو إصدار بطاقات جديدة لفئات مستحقة.

وأشار النائب، إلى أن التأخر يشمل مستفيدي معاش "تكافل وكرامة"، وحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، ومستفيدي معاش التضامن الاجتماعي، إلى جانب أبناء وزوجات الشهداء، والأسر البديلة، رغم صدور التوجيه الوزاري رقم 51 بتاريخ 8 ديسمبر 2022، الذي نص صراحة على أحقية هذه الفئات في الإضافة.

وأوضح المهندس إيهاب منصور، أنه سبق وتقدم بمئات الطلبات الرسمية إلى وزارة التموين، مرفقة بكافة المستندات اللازمة، إلا أن الرد الوارد من معاون الوزير لشؤون الاتصال السياسي ادّعى عدم وجود مستندات، رغم إرسالها أكثر من مرة.

وأضاف أن الوزارة أفادت لاحقًا بأن بعض الطلبات تم تحويلها إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، فيما توقفت إجراءات عدد كبير منها بحجة "تنقية قواعد البيانات"، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على صدور القرار الوزاري.

كما نبه النائب، إلى أن بعض المواطنين فوجئوا بوقف بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات البناء، رغم تقدمهم بطلبات تصالح رسمي، ما يزيد من معاناة الأسر الأولى بالرعاية.

واختتم "منصور"، طلبه بمطالبة عاجلة بإحالة الأمر إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، لمناقشته في أقرب جلسة ممكنة، وذلك حفاظًا على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة الصادرة بهذا الشأن.

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