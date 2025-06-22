أحدث 13 صورة لأعمال تطوير منطقة القاهرة الخديوية

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعماري والعمراني لهذه المنطقة.

شملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية ضمن جهود استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وكذلك نسب تنفيذ أعمال إنشاء أكشاك سور الأزبكية لنقل باعة الكتب إليها وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.

كما شملت الجولة، تفقد أعمال تطوير عقارات شارع طلعت حرب الجاري العمل بها حاليًا ضمن أعمال تطوير المرحلة الثالثة من القاهرة الخديوية في المنطقة من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، وشركة الصرف الصحي بالقاهرة، والصندوق السيادي، والدكتور عبد الله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الإسكان، وشركة المقاولون العرب.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها.

وأكد محافظ القاهرة، أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة، وإزالة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.

وعقب الجولة، ترأس اللواء خالد فودة، والدكتور إبراهيم صابر، اجتماعًا لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لإعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب، والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لبدء أعمال التطوير طبقًا للدراسة التي أعدها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وأكد محافظ القاهرة، حرص المحافظة على دعم الجهود الرامية لاستعادة "جروبي" كجزء من ذاكرة العاصمة في منطقة الخديوية.

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