اسم إمام عاشور يثير أزمة تحت قبة البرلمان.. ورئيس المجلس يتدخل

كتب- نشأت علي:

وجه النائب أبو النجا المحرزي، عضو مجلس الشيوخ، انتقادًا لوزارة التعليم العالي، قائلًا: "منعرفش الفرق بين أيمن عاشور وإمام عاشور"، في إشارة إلى ضعف الحضور الإعلامي والتأثير المجتمعي لوزير التعليم العالي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي حول الدراسة المقدمة بشأن "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".

وقد قاطع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مداخلة النائب، معترضًا على الأسلوب المستخدم، وقال: "رجاء الالتزام بموضوع الجلسة.. إحنا ماشيين كويس".

ورغم ملاحظته الساخرة، أشاد النائب أبو النجا بالدراسة المقدمة، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في مناهج كليات التربية لتخريج معلمين مؤهلين فعليًا لسوق العمل.

وأكد المحرزي أن المعلم هو الركيزة الأساسية في بناء الدولة والنهوض بها، مشيرًا إلى أن العديد من الدول الكبرى وضعت التعليم والمعلم في قلب أولوياتها لتحقيق التقدم والنمو.

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