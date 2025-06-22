غدًا.. وقفة احتجاجية للمحامين اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية

كتب- عمرو صالح:

تنظم نقابات المحامين الفرعية، وقفة احتجاجية، غدًا الإثنين، على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، ولنقابات القاهرة الكبرى.

وبحسب بيان النقابة اليوم، ستكون الوقفة بمقر النقابة العامة برمسيس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يأتي ذلك امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.