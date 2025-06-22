إعلان

اللواء رفعت قمصان: الإخوان قدموني للتحقيق في 6 قضايا تعذيب عام 2012

02:13 م الأحد 22 يونيو 2025

اللواء رفعت قمصان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

قال اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إنه عمل في جهاز أمن الدولة لمدة 26 عامًا.

وأضاف قمصان، في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، عبر "مصراوي": "تم تقديمي للتحقيق في 6 قضايا اتهام بالتعذيب عام 2012 من قِبل جماعة الإخوان المسلمين".

وتابع المستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات: "في مجال الانتخابات، لم يتمكنوا من التلاعب بقوائم الناخبين التي كانت تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، كما فشلوا في فرض أية رغبة قانونية عليَّ سواء في الانتخابات أو غيرها."

واختتم قمصان: "قدَّم الإخوان ست قضايا تعذيب ضدي أمام قاضي التحقيق؛ ولكن كما يقول المثل (الله لا يؤيد الظالمين)، فقد ثبت زيف التهم وتلفيقها وكذبها، وانتهى الأمر بحفظ القضايا من قِبل قاضي التحقيق عام 2012، وكانت تلك فترة صعبة جدًّا وشهدت نزاعات كثيرة مع القضاة؛ خصوصًا مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق."

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

اقرأ أيضًا:

نشاط للرياح واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

الإيجار القديم.. تعرف على معايير تحديد القيمة الإيجارية وفقا للتعديلات الأخيرة

اليوم.. افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالجيزة

اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دور الحكومة في مواجهة التحرش والتنمر

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء رفعت قمصان قضايا تعذيب الإخوان الطريق إلى البرلمان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

المراجعة الخامسة لصندوق النقد.. توجيهات رئاسية بشأن الاقتصاد المصري
ساويرس يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 5 آلاف دولار للأوقية في هذا الموعد
هل يتسبب القصف الأمريكي لـ"فوردو" في تسرب إشعاعي؟ وما نطاقه المحتمل؟
أمريكا تدخل على خط المواجهة.. ترامب يُعلن ضرب 3 منشآت نووية في إيران (تغطية خاصة)