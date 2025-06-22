اللواء رفعت قمصان: الإخوان قدموني للتحقيق في 6 قضايا تعذيب عام 2012

كتب- محمد شاكر:

قال اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إنه عمل في جهاز أمن الدولة لمدة 26 عامًا.

وأضاف قمصان، في تصريحات لبرنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، عبر "مصراوي": "تم تقديمي للتحقيق في 6 قضايا اتهام بالتعذيب عام 2012 من قِبل جماعة الإخوان المسلمين".

وتابع المستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات: "في مجال الانتخابات، لم يتمكنوا من التلاعب بقوائم الناخبين التي كانت تحت إشراف وزارة التنمية الإدارية، كما فشلوا في فرض أية رغبة قانونية عليَّ سواء في الانتخابات أو غيرها."

واختتم قمصان: "قدَّم الإخوان ست قضايا تعذيب ضدي أمام قاضي التحقيق؛ ولكن كما يقول المثل (الله لا يؤيد الظالمين)، فقد ثبت زيف التهم وتلفيقها وكذبها، وانتهى الأمر بحفظ القضايا من قِبل قاضي التحقيق عام 2012، وكانت تلك فترة صعبة جدًّا وشهدت نزاعات كثيرة مع القضاة؛ خصوصًا مع المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق."

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.

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