كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بوضع قواعد واضحة وملزمة للالتحاق بكليات التربية، بما يضمن أن تكون هذه الكليات هي المصدر الوحيد لإعداد وتأهيل المعلمين، مشددًا على ضرورة منح خريجيها فرص تعيين فوري وميزات حقيقية تليق بدورهم في بناء المجتمع.

وأكد عبد العزيز، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن دراسة مقدمة بعنوان "كليات التربية في مصر بين الواقع والمأمول"، أن هذا الملف من أهم الموضوعات المطروحة في الفصل التشريعي الحالي، لما له من انعكاس مباشر على جودة التعليم باعتباره قاطرة التنمية في الدولة.

وأشار رئيس برلمانية "الوفد" إلى ضرورة عودة هيبة كليات التربية، مؤكدًا أن تراجع دورها أدى إلى اعتماد المنظومة التعليمية على خريجي كليات أخرى مثل الآداب والتجارة والحقوق للعمل في مهنة التدريس، وهو ما ينعكس سلبًا على العملية التعليمية برمتها.

كما لفت إلى أن الأجيال السابقة تلقت تعليمها على يد خريجي "مدارس المعلمين" التي تم إلغاؤها، مؤكدًا أن غياب التخصص التربوي الأصيل في إعداد المعلم يُعد من أبرز أسباب تراجع جودة التعليم الأساسي في مصر.

ودعا عبد العزيز إلى ضرورة تحديد شروط ومعايير دقيقة لشخصية المعلم من حيث اللغة والمظهر والمضمون، إلى جانب توفير دعم حقيقي لخريجي كليات التربية، بما يعيد لهذه الكليات دورها المحوري في النهوض بالتعليم.

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