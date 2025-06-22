كتب- نشأت علي:

أكد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه المعلم في تحقيق التنمية الاجتماعية والعلمية والثقافية في مصر، مشددًا على أن الاهتمام بالمعلمين هو خطوة أساسية في بناء مستقبل الدولة.

وأوضح "أبو النصر"، في بيان، أن الحزب يولي ملف التعليم والمعلمين أولوية كبرى، نظرًا لما يمثله المعلم من ركيزة أساسية في تشكيل وعي الأجيال القادمة، مؤكدًا ضرورة توفير البيئة الداعمة والمقومات التي تُمكن المعلم من أداء دوره بكفاءة، سواء على المستوى النفسي أو الثقافي أو الاجتماعي.

وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية على أهمية انتقاء المعلمين بعناية عبر اختبارات دقيقة تضمن اختيار العناصر المؤهلة علميًا وشخصيًا لمهنة التعليم، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل حجر الأساس لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق أهداف الدولة في التنمية وبناء الإنسان المصري.

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