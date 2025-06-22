كتب- أحمد جمعة:

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 21 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 14 - 20 يونيو، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على رأسها تنفيذ الإدارة العامة للرقابة على المصانع 44 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 13 منشأة بعموم الجمهورية خلال الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 23 زيارة، وأصدرت الإدارة 956 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 654 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3420 رسالة بنحو 155 ألف طن لعدد 1100 شركة مصدرة، وقد شملت تلك الصادرات مايقرب من 615 صنفاً من الخضراوات والفواكه، مولاس – عسل أسود ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدر البصل قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بواقع 11 ألف طن، تليه البطاطس بنحو 7 آلاف طن، ثم خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 46 صنف بنحو 30 ألف طن.

في حين تصدر العنب الطازج قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 20 ألف طن، تليه الموالح بواقع 11 ألف طن، ثم الفراولة والتي جاءت في الترتيب الثالث بإجمالي 10 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بنحو 45 ألف طن.

ومثلت اندونيسيا وهولندا والسعودية وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 195 دولة مستوردة.

واحتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 530 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 520 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 500 رسالة.

وقد شهد الأسبوع الماضي إصدار 715 شهادة صحية للتصدير، وذلك في إطار تطبيق الآلية الجديدة التي بدأ العمل بها مع مطلع عام 2025، حيث تولت الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2160 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 487 ألف طن، مستوردة من قِبل 935 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة بين 300 صنفًا شملت القمح، وفول الصويا، والسكر الخام، والزيوت المتنوعة، وتصدرت أوكرانيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي من بين 74 دولة، تلتها كل من البرازيل، روسيا وبلغاريا.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بعدد 700 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة الدولي في المركز الثاني بـــ 505 رسالة، ثم ميناء السخنة بـ 295 رسالة.

كما تم الإفراج عن 1056 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 500 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 60 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 64 مستورد خلال نفس الفترة.

وواصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم حركة تداول الأغذية، حيث تم تسجيل 81 منتجًا غذائيًا وفحص 270 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 10 شهادات بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت عددًا من الشركات والمنشآت العاملة في هذا القطاع.

وقامت غرفة العمليات بالهيئة، التابعة لإدارة السلع الاستراتيجية، بمتابعة ميدانية في محافظات القاهرة، الجيزة والبحيرة للوقوف على سير عمل لجان استلام القمح المحلي والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجهها، كما تم المرور من قبل مديرو فروع محافظات الشرقية، قنا والمنيا لمواقع تخزين القمح للتأكد من انسيابية عمليات الاستلام والتخزين، مع المتابعة المستمرة لحل أية مشكلات بالتنسيق مع غرفة عمليات وزارة التموين وكافة الجهات المعنية داخل كل محافظة.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عدد 43 شكوى من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة، شملت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (مجلس الوزراء)، وجهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم الانتهاء من معالجة 30 شكوى، بينما يجري فحص 13 شكوى أخرى.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه الشكاوى، نفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية على 254 منشأة غذائية في محافظات: الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، أسوان، الاسكندرية، الاساعميلية، الشرقية، البحر الأحمر، الوادي الجديد، مرسى مطروح وبور سعيد، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة عند رصد أي ملاحظات تتعلق باشتراطات سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط: هنا،

أو عبر الخط الساخن 16528،

كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)،

أو من خلال البريد الإلكتروني : consumer.complain@nfsa.gov.eg،

وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 34 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء. وشملت الحملات محافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، سوهاج، مرسى مطروح، الشرقية، أسوان، البحر الأحمر، بورسعيد، الاسماعيلية، أسيوط والمنصورة.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 2127 فرعًا لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء لعدد 55 سلسلة تجارية.

وفي إطار دورها الرقابي والتوعوي، تكثف الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملاتها التفتيشية على المنشآت والسلاسل الغذائية في منطقة الساحل الشمالي خلال موسم الصيف، وذلك لضمان سلامة المنتجات المعروضة وحماية صحة المستهلكين، هذا وتشمل الحملات المرور على المطاعم، والمقاهي، والسوبر ماركت، والوحدات المتنقلة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وطرق التداول السليم للأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات، وتأتي هذه الجهود في ظل الإقبال المتزايد على منطقة الساحل الشمالي خلال فصل الصيف، وحرص الهيئة على توفير غذاء آمن وصحي لجميع المواطنين والزائرين.

وتم تسجيل 512 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 468 معاينة، فيما استوفت 339 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على أنشطة التخزين الغذائي، نفّذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملات تفتيشية ميدانية استهدفت عددًا من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، شملت: القاهرة، الدقهلية، الشرقية، القليوبية والبحيرة، وأسفرت تلك الحملات عن تسجيل مخازن جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة لدى الهيئة إلى 1378 مخزنًا، في مؤشر واضح على تنامي التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء.

وتأتي هذه التحركات الرقابية بالتوازي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بإجراءات الإفراج تحت التحفظ مع مطلع عام 2025، والتي تشترط تسجيل كافة المنشآت الغذائية لدى الهيئة، لضمان إحكام الرقابة المسبقة وتسريع إجراءات الإفراج، وقد شهدت الفترة الماضية تزايدًا في عدد المنشآت المسجلة فعليًا، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت الغذائية المدرجة في سجلات الهيئة إلى 1828 منشأة.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية، من خلال إصدار عدد كبير من الموافقات لنقل وتخزين الرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب اتخاذ إجراءات التحفظ اللازمة على الرسائل غير المستوفاة لاشتراطات السلامة، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضبط منظومة الاستيراد وحماية صحة المستهلك.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، نفّذت الهيئة عددًا من الحملات الرقابية (11 حملة) على المحالب ومراكز تجميع الألبان بعدد من المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية، شملت الاسماعيلية، الفيوم، البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، والغربية، وذلك للتأكد من مدى التزامها باشتراطات سلامة وجودة الألبان.

وفي سياق متصل بأنشطة إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية، كثّفت الإدارة جهودها الرقابية، حيث نفّذت 52 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص بعدد من المحافظات السياحية المهمة، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسماعيلية، أسوان وجنوب سيناء.

وتؤكد الهيئة استمرار هذه الحملات الرقابية المكثفة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطة استباقية استعدادًا للموسم السياحي، بهدف رفع مستوى جاهزية المنشآت وتعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية المقدمة.

وكثّفت إدارة وحدات الطعام المتنقلة أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 10 جولات رقابية ميدانية على وحدات الطعام المتنقلة في عدد من المحافظات شملت القاهرة، أسيوط والقليوبية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على هذا القطاع الحيوي وضمان التزامه باشتراطات سلامة الغذاء، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل وحدات جديدة في محافظتي أسيوط والقليوبية، بما يدعم دمج هذا النشاط ضمن منظومة العمل الرقابي الرسمي للهيئة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 485 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت عددًا من الجولات التفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق، والخزف، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، بور سعيد والبحيرة، وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل منشآت جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 684 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وكثّفت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية أنشطتها الرقابية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 19 زيارة ميدانية استهدفت مختلف حلقات سلسلة الإمداد، شملت مراكب وسفن الصيد، ومصانع وموردي الأسماك، وشركات التصدير، ووحدات تجهيز المنتجات البحرية.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز منظومة الرقابة على الأسماك الطازجة والمصنّعة، وضمان التزامها باشتراطات السلامة والجودة، خاصةً فيما يتعلق بالمنتجات الموجهة للتصدير، بما يسهم في دعم تنافسية الصادرات المصرية من الأسماك ومنتجات الأحياء المائية في الأسواق الخارجية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 125 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 500 كجم جبن رومي ولانشونبه أعفان وروائح كريهة، 300 كجم عسل أسود غير مطابق للمواصفات القياسية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 17 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية.

وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (مخبوزات، ملح طعام، عطارة)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 12 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات)، وبناءً على قرار النيابة العامة، تم إعدام منتجات غذائية منتهية الصلاحية (4 آلاف عبوة مشروب صناعي، 300 عبوة غزل بنات، 250 كجم صلصة طماطم).

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ حملة تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر(دواجن، لحم مفروم).

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 3 حملات تفتيشية مشتركة مع التموين والصحة على عدد 17 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (جرجا، حي شرق، طهطا) وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير المحاضر اللازمة.

كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 7 حملات تفتيشية، حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر (لحوم مصنعة، دواجن، أسماك منتهية الصلاحية)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء.