مجدي يعقوب: الشعوب تتقدم عندما تهتم بالصحة والثقافة

كتب- محمد شاكر:

تصوير- إسلام فاروق:

قال السير الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي: إن الشعوب تتقدم عندما تهتم بأمرين وهما الصحة والثقافة.

وأضاف يعقوب في كلمته بالاحتفالية التي تنظمها وزارة الثقافة لتكريمه، والإعلان عن تفاصيل تمثال "طبيب القلوب" الذي صممه النحات المصري الدكتور عصام درويش، تقديرًا لإسهاماته الاستثنائية في مجالي الطب والعمل الإنساني: للفن دور كبير وهام في مجالي الصحة والثقافة، لأن دخول الفن في العمل يمنحه بعدا جديداً يتمثل في أعلى درجات الإجادة، كما حدث مع هذا التمثال عندما فكر فيه الفنان الذي صممه.

ومن جانبه أعرب وزير الثقافة عن فخره واعتزازه بتنظيم هذه الاحتفالية التي تجسد تقدير الدولة المصرية لأبنائها الذين رفعوا اسمها في المحافل الدولية، مؤكدًا أن الثقافة والفن لهما دور رئيسي في تخليد رموز العطاء العلمي والإنساني، وترسيخ حضورهم في وجدان المجتمع.

وأضاف، أن إقامة تمثال يخلّد هذا العطاء الفريد، وذلك في إطار مبادرة تحمل أبعادًا ثقافية وفنية ووطنية رفيعة، مشيرًا إلى أن التمثال يمثل رمزًا للوفاء والاعتراف بالجميل، ويعبر عن الامتنان لمسيرة طبية حافلة قدّم خلالها السير مجدي يعقوب نموذجًا فريدًا للرحمة والتفاني والإخلاص.

وأكد الدكتور هنو أن وزارة الثقافة مستمرة في دعم مثل هذه المبادرات التي تسلط الضوء على رموز العطاء الوطني، وتكرّس لقيم التقدير والقدوة، بما يسهم في إلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الانتماء الوطني.

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