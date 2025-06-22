كتب- محمد صلاح:

أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر بعيدة تمامًا عن أي تأثير مباشر ناتج عن التطورات المتعلقة باستهداف منشآت تخصيب وتحويل اليورانيوم في دولة إيران فجر اليوم.

وطمأنت الهيئة، في بيان، المواطنين بأنه لم ترد أي بلاغات من الدول المجاورة لإيران بشأن رصد تغيرات أو ارتفاعات غير طبيعية في مستويات الإشعاع.

وتتابع الهيئة على مدار الساعة جميع التطورات الإقليمية المرتبطة بالمنشآت النووية، وذلك من خلال:

- الرصد المستمر للتقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول أوضاع المنشآت النووية في المنطقة.

- التنسيق الكامل والدائم مع الجهات الوطنية المعنية لضمان الجاهزية واتخاذ أي إجراءات وقائية إذا لزم الأمر.

- تشغيل منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر التابعة للهيئة، والتي تعتمد على أحدث تقنيات الرصد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، لمراقبة الخلفية الإشعاعية بدقة.

وأهابت الهيئة بالمواطنين، عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة كمصدر موثوق للمعلومات.

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