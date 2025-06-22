كتب- حسن مرسي:

وصف الدكتور زياد بهاء الدين، المفكر الاقتصادي ونائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران بأنه يتجاوز كل التوقعات، حيث جاء الهجوم الإسرائيلي الأول أكبر بكثير مما كان متصورًا، بينما تفاجأ الجميع بقوة الرد الإيراني الذي تجاوز مجرد "حفظ ماء الوجه".

خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، حيث قال بهاء الدين: "كثيرون اعتقدوا أن إيران ستكتفي برد فعل رمزي، لكن ما حدث كان تصعيدًا حقيقيًا ومؤثرًا".

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الأسواق العالمية تفاعلت بسرعة مع الأزمة، حيث شهدنا ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار النفط والذهب، إلى جانب مخاوف من تداعيات أوسع على الاقتصاد العالمي.

وأضاف: "بعض المؤشرات انخفضت مؤقتًا ثم عادت للارتفاع، مما يظهر مرونة غير مسبوقة في التعامل مع الأزمات".

وأشار بهاء الدين إلى أن العالم اليوم أصبح أكثر قدرة على استيعاب الصدمات مقارنة بالماضي"، قائلاً: "نعيش في زمن يمكن أن يتأثر الاقتصاد العالمي فيه بتصريح واحد لزعيم مثل ترامب، لكن الأسواق طورت آليات للتعافي السريع".

وأكد أن التعامل مع الأزمات لم يعد كما كان في السابق، حيث أصبح هناك استعداد أكبر للتكيف مع الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم.

وحذر من أن القطاعات الحساسة مثل السياحة والطيران ستكون الأكثر تأثرًا إذا استمر التصعيد، مشيرًا إلى أن العالم بدأ يعتاد على العيش في ظل أزمات متتالية، سواء كانت حروبًا أو كوارث أو أزمات سياسية.