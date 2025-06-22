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بحضور مجدي يعقوب.. مؤتمر صحفي للكشف عن تمثال العالم الكبير اليوم

05:00 ص الأحد 22 يونيو 2025

وزارة الثقافة المصرية

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كتب- محمد شاكر:

تنظم وزارة الثقافة المصرية اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل تمثال جراح مصر العالمي السير الدكتور مجدي يعقوب

والاحتفاء بمسيرته العلمية والإنسانية الملهمة.

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور مجدي يعقوب، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والنحات عصام درويش ومجموعة من الشخصيات العامة والرموز الوطنية.

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تمثال جراح مصر وزارة الثقافة المصرية الدكتور مجدي يعقوب الدكتور أحمد فؤاد هنو
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