بحضور مجدي يعقوب.. مؤتمر صحفي للكشف عن تمثال العالم الكبير اليوم

كتب- محمد شاكر:

تنظم وزارة الثقافة المصرية اليوم الأحد مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل تمثال جراح مصر العالمي السير الدكتور مجدي يعقوب

والاحتفاء بمسيرته العلمية والإنسانية الملهمة.

ويشهد المؤتمر حضور الدكتور مجدي يعقوب، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والنحات عصام درويش ومجموعة من الشخصيات العامة والرموز الوطنية.

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