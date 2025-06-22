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اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش دور الحكومة في مواجهة التحرش والتنمر

08:30 ص الأحد 22 يونيو 2025

مجلس الشيوخ

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كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة اليوم الأحد، طلب النائبة راندا مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تعميق وغرس القيم الأخلاقية والإنسانية ومكافحة ظاهرتَي التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائبة ريهام عفيفي، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة ظاهرة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكل صوره.

ويناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة عائشة هاشم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبتَين هبة شاروبيم، ورشا مهدي، بشأن كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول.

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مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق النائبة راندا مصطفى وزارة التربية والتعليم التنمر العنف لدى طلاب المدارس
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