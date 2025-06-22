كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأحد وحتى الجمعة 27 يونيو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد البلاد اليوم الأحد، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية، على شواطئ مطروح العالمين والإسكندرية وتكون سرعة الرياح ما بين 60:50 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر.

كما تنشط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت أنه بداية من الإثنين 23 يونيو وحتى الجمعة 27 يونيو من المتوقع أن تشهد البلاد نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء.