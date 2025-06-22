كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تحمل تناقضًا.. "شراقي" يعلق على تصريحات ترامب بشأن تمويل سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن السد العالي يظل الدرع الأساسي لحماية مصر من الجفاف الناجم عن تخزين إثيوبيا لمليارات الأمتار المكعبة من مياه النيل خلف سد النهضة.

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السيسي لنظيره الإيراني: مصر ترفض التصعيد الإسرائيلي.. وتدعو لوقف فوري لإطلاق النار

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً اليوم بالرئيس الإيراني "مسعود بزشكيان".

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الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس مع بدء الصيف فلكيًا

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن التوقعات الجوية لفصل الصيف الذي بدأ فلكيًا اليوم مع تعامد الشمس على مدار السرطان.

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زي موحد وبطاقات تعريف ذكية.. القاهرة تبدأ تطبيق نظام "السايس المرخص"

أعلن محمد عامر، مدير إدارة تنظيم انتظار المركبات بمحافظة القاهرة عن البدء الرسمي في تطبيق نظام "السايس المرخص" في شوارع المنطقة الغربية من المحافظة كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميمه على باقي مناطق القاهرة ثم باقي محافظات الجمهورية، بهدف ضبط مهنة السايس وإنهاء ظاهرة "الأتاوة".

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متحدث الوزراء يكشف سيناريوهات تعامل الحكومة مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تبنت خطوة استباقية لمواجهة التحديات المحتملة خلال الفترة القادمة، خاصة فيما يتعلق بملف الكهرباء وتداعيات الأوضاع الإقليمية.

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توضيح عاجل من البترول بشأن أزمة انقطاع الكهرباء في الصيف

كشف معتز عاطف وكيل أول وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل الحصول على 3 سفن التغييز، موضحا أن خطة الحصول عليها منذ أشهر وليس بسبب توتر الأوضاع في المنطقة.

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بعد تصريحات ترامب.. وزير الري الأسبق يكشف لمصراوي كيف دعمت أمريكا سد النهضة

كشف الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق، تفاصيل الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إثيوبيا في بناء سد النهضة خلال السنوات الماضية، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس والتي قال فيها: "سد النهضة بنته إثيوبيا بتمويل غبي من الولايات المتحدة الأميركية، وهذا يقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى نهر النيل".

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وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات الهضبة 2 ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات

واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولاته الميدانية لجميع مواقع العمل والإنتاج، وقام اليوم السبت، بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات الهضبة 2 جهد 220 / 66/ 11 ك ف، ومجمع المخزون الاستراتيجي للكابلات بهضبة الاهرامات، بمحافظة الجيزة، وإدارة شبكات كهرباء مدينة العبور بمحافظة القليوبية.

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باحث بالشأن الإيراني: اغتيال قيادات إيران خطة انقلاب أمريكية إسرائيلية فاشلة ضد طهران

أكد إبراهيم شير، الباحث في الشؤون الإيرانية، أن التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران لم يكن مجرد ردع متبادل، بل كان جزءًا من خطة أوسع سعت خلالها إسرائيل، بدعم أمريكي، إلى تنفيذ انقلاب كامل الأركان داخل إيران.

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