كتب- محمد صلاح:

تشهد بعض المناطق بمدينة البدرشين انقطاع في التيار الكهربائي منذ 4 ساعات نتيجة حدوث أعطال ببعض الكابلات الرئيسية المغذية للمناطق التي تضم عدة قرى ونجوع مختلفة.

وبحسب مصدر مسئول بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فإنه تم الدفع بعدد من ماكينات الطوارئ لتغذية المناطق التي تعاني من انقطاعات لحين إصلاح الأعطال والكابلات.

ويتواجد حاليا المهندس مصطفى الأفندي المشرف على قطاعات شبكات الجيزة والمهندس حسن عبدالهادي المشرف على قطاعات التحكم والمهندسة سالي عبدالله رئيس قطاع شبكات جنوب الجيزة وقيادات القطاع من مديرو عموم التشغيل والشبكات والتحكم لمتابعة أعمال توصيل التغذية الكهربائية والاطمئنان على إعادة الكهرباء بعد قرب انتهاء إصلاح الكابلين المغذيين للمناطق المتأثرة.