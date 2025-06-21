عمرو أديب: إسرائيل ليست وطنًا بل مخيم شيك.. والمواطنون يغادرون خوفًا

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي عمرو أديب إن ما يحدث في إسرائيل حاليًا يؤكد أن "إسرائيل ليست وطنًا حقيقيًا بل مخيم"، مشيرًا إلى أن المواطنين الإسرائيليين يغادرون الأراضي المحتلة خوفًا من تصاعد العمليات العسكرية مع إيران.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "MBC مصر"، أن إسرائيل دخلت الحرب مع إيران معتقدة أنها ستكون "نزهة قصيرة"، إلا أن الأحداث على الأرض كشفت عن "واقع مختلف تمامًا"، على حد وصفه.

وتابع: "إحنا عندنا شجر وأوتاد، بنحب أرضنا، مش بنجري منها، أما هما، فأول ما تحصّل ضربة أو تهديد حقيقي، بيلمّوا الشنط ويغادروا"، مضيفًا: "إحنا أمام معادلة صفرية لا رابح فيها، الإيراني فيها يا أخفيها والإسرائيلي الوطن بالنسبة له مخيم شيك، كل شيء وارد ولا تندهش، وربنا يجيب العواقب سليمة".

وعلّق أديب على الأنباء المتداولة بشأن نية إسرائيل استهداف منشأة فوردو النووية الإيرانية قبل نهاية المهلة الأمريكية التي حددها الرئيس دونالد ترامب، قائلًا: "إسرائيل مش بس داخلة حرب مع إيران، ده ممكن يجرّ على المنطقة كلها خراب بيوت، إحنا في وضع لا رجعة فيه".

وروى الإعلامي عمرو أديب واقعة فشل القوات الأمريكية في إنقاذ رهائنها في إيران خلال أزمة السفارة الأميركية في عهد الرئيس جيمي كارتر، قائلًا: "أيام كارتر لما حاولوا ينزلوا إيران يجيبوا الرهائن.. الطيارات ما وصلتش، وانضربت قبل ما توصل".