كتبت- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن الأهلي خسر فرصة التتويج بكأس العالم للأندية منذ مباراته أمام إنتر ميامي، وليس فقط في خسارته الأخيرة أمام بالميراس البرازيلي بهدفين نظيفين.

وأضافت، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن الأهلي قدم أسوأ أداء له منذ فترة طويلة، مشيرة إلى غياب اللياقة البدنية والروح القتالية والقدرة الفنية في المباراة.

وأوضحت الحديدي أن أداء الأهلي أشبه بـ"كورة حوكشة"، بعيدًا تمامًا عن مستوى الكرة العالمية، معتبرة أن الفريق لم يظهر بشكل تنافسي أمام بالميراس.

وأشارت إلى أن تصرفات اللاعبين بعد المباراة، حيث ذهبوا للتسوق بإذن الجهاز الفني، تعكس لامبالاة غير مقبولة، خاصة بعد إحباط جماهير الأهلي وشعب مصر بأكمله.

وأكدت أن هذه اللامبالاة، حتى لو كانت بموافقة الإدارة، تُعد سلوكًا غير طبيعي من اللاعبين الذين يفترض أن يشعروا بخيبة الأمل بعد الأداء الضعيف.

وأضافت أن الوضع يتطلب وقفة جادة من اللاعبين والنادي بأكمله لإعادة تقييم الأداء وتصحيح المسار.

وأوضحت أن المباراة القادمة ستكون صعبة للغاية، معربة عن شكوكها في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة إيجابية بالمستوى الحالي.

وأشارت إلى أن الاستثمارات المالية الكبيرة التي ضُخت في الفريق لا تتناسب مع الأداء المقدم في البطولة.

وأكدت الحديدي أن الأهلي بحاجة إلى إصلاحات عاجلة لاستعادة هيبته وروحه التنافسية، داعية إلى مراجعة شاملة لضمان عودة الفريق إلى مستواه المعهود.